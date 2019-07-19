2019-07-19T14:10:49+03:00
Общество

В Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест

Хорошая новость для молодых родителей Свердловского района
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест. Фото: пресс-служба управления образованияВ Красноярске после ремонта открывается детский сад на 220 мест. Фото: пресс-служба управления образования
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В Красноярске появились дополнительные места для дошколят. Как рассказали в управлении образования города, завершается капитальный ремонт детского сада № 40 на улице Ключевской. Коллектив уже начал готовить помещения к приему детей. Туда завезли игрушки, мебель, спортивный инвентарь, посуду и постельное белье – одним словом все, что нужно детворе.

В здании детского сада помимо групп пребывания есть пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты психолога, логопеда, дополнительного образования, а также лаборатория, музыкальный и два спортивных зала.

Детский сад примет 220 воспитанников, причем для самых маленьких в возрасте от 1,5 лет организуют 4 ясельных группы. А всего группу будет 12, в том числе разновозрастные. Формирование групп уже началось.

- Также до начала учебного года предстоит сформировать коллектив. С детьми будут работать 24 воспитателя, два инструктора по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед и психолог. Записаться на собеседование по вопросу трудоустройства можно по телефону: 8-908-220-52-53, - рассказали в управлении образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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