СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-19T13:07:51+03:00

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В Красноярске будут судить заказчика неудавшегося убийства, который скрывался от правосудия больше 6 лет. Следствие уже завершено, после того, как обвиняемому передадут копию обвинительного заключения, дело будет направлено в суд.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, преступление произошло в 2012 году. Заказчик нанял знакомого, чтобы тот расстрелял с помощью самодельного оружия неугодного ему человека. 26 июня в одном из дворов на улице Чкалова киллер попытался осуществить заказ. Но жертве удалось не только оказать сопротивление, но еще и задержать его на месте с оружием до приезда полиции. Узнав об этом, заказчик пустился в бега.

Исполнителя давно осудили, он отбывает длительный срок в колонии. А организатора убийства объявили в федеральный розыск. Некоторое время назад его местонахождение было установлено, его задержали и доставили в Красноярск. Сейчас он находится под стражей и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU