2019-07-19T12:40:15+03:00
Общество

Новое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителя

Им стал Игорь Варфоломеев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителяНовое назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии назначили заместителяФото: Мария ЛЕНЦ
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Новые назначение в правительстве Красноярского края: министру экологии и рационального природопользования назначили первого заместителя. Им стал Игорь Варфоломеев. Документ о назначении подписан председателем правительства региона Юрием Лапшиным еще 17 июля. Распоряжение вступило в силу. Срок контракта с чиновником составляет 2 года.

Добавим, что в правительстве края Игорь Варфоломеев – человек не новый. Ранее он уже занимал эту должность при бывшем руководителе министерства Владимире Часовитине. А после того, как Часовитин подал заявление об увольнении, Варфоломеев некоторое время исполнял его обязанности. И вот теперь он продолжил свою работу, но уже под руководством Павла Корчашкина, который ранее занимал кресло мэра Зеленогорска, а затем сменил его на министерское.

Добавим, что в сферу служебных интересов первого заммнистра входит охрана атмосферного воздуха, вопросы, связанные с твердыми коммунальными отходами, мониторинг окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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