2019-07-19T11:51:56+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью

Мальчика искали всем миром три часа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерьюВ Красноярском крае 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Иланском 10-летний ребенок сбежал из дома после ссоры с матерью. Это случилось накануне, 18 июля вечером. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в дежурную часть обратилась соседка. Неравнодушная женщина сообщила: мальчик живет с мамой и младшей сестрой. Семья вполне благополучная, но произошел конфликт. Ребенок вспылил, выбежал и дома и пропал, а уже вечер близится.

По тревоге подняли личный состав полиции Иланского, росгвардейцев, местную охранную фирму, линейный отдел полиции с железнодорожной станции. Присоединились местные жители. Беглеца искали три часа, обыскивали все заброшенные дома и постройки, отдаленные улицы, прочесывали ближайший лес. А обнаружили его на сеновале одного из домов – там ребенок прятался, не решался идти домой.

Конфликт улажен, мальчика передали маме. Правда, на 39-летнюю женщину составили административный протокол. Отдел по делам несовершеннолетний будет наблюдать эту семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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