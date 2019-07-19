В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные горожане

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-19T10:59:40+03:00

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В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные граждане. Эта группа общественного контроля оценивает доступность городской среды, она – самая активная в этом сезоне. Проверку начали с улицы Курчатова. Работы здесь ведет компания «КрасДорСтрой»: меняет бордюры, кладет асфальт в два слоя, ремонтирует тротуары, обустраивает газоны.

Активистка Ирина Жаткина на своей коляске проехала все участки на Курчатова с двух сторон. Говорит, что результаты работы ее более чем устраивают:

- Раньше здесь было ездить некомфортно, приходилось просить прохожих, чтобы перевезли через дорогу. Сейчас все бордюры, пешеходные переходы, сама дорога, на мой взгляд, сделаны идеально, насколько это возможно. Огромное спасибо, рабочие здесь подошли очень ответственно, ни малейшего препятствия нет на спусках.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Красноярске ремонтируют 30 участков дорог и улиц. И все объекты после ремонта обязательно должны соответствовать требованиям доступности среды для маломобильных горожан – это обозначено в контрактах, подписанных администрацией города с подрядчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU