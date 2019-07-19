2019-07-19T09:47:17+03:00
Общество

Красноярский MixMax могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

Первая инстанция — суд Октябрьского района, частично удовлетворил требования прокуратуры и МЧС
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Поделиться:
Судебные споры длятся уже больше года.Судебные споры длятся уже больше года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У ответчиков есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Если краевой суд поддержит прокуратуру, то MixMax закроют до устранения нарушений.

Судебные споры длятся уже больше года. Поводом для проверки всех торговых центров Красноярска в 2018 году послужил трагический пожар в кемеровской «Зимней вишне». Помещения центра MixMax, о которых говорится в материалах дела, введены в эксплуатацию в качестве производственных площадей телевизорного завода в 1988 году и не были предусмотрены под формат развлекательного заведения с десятками организаций. Суд перечислил 69 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые должны устранить нарушения, которые для каждого собственника прописаны отдельно.

Александр Гайдученко, представитель компании MixMax:

- Сейчас мы готовим апелляцию в Краевой суд. Что касается компании MixMax, то у нас с пожарной безопасностью проблем нет. Системы пожаротушения, сигнализации работают хорошо и прошли проверку надзорных органов. Мы работаем в штатном режиме, бояться ничего не стоит, никакой опасности для наших гостей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске проверить качество ремонта дорог выехали маломобильные горожане
Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки
В Красноярском крае «потрошителям» банкоматов дали от 4 до 6 лет колонии строгого режима
В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему
Красноярские синоптики опять пообещали дожди на выходные
Толкнула с лестницы из мести: в Туве мужчина скончался после нападения соседки
В Красноярске проверили городские автобусы на предмет загрязнения воздуха
На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Красноярцам предлагают поучаствовать в решении судьбы городских островов
В Красноярске MixMax закрыли по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасности
В трех районах Красноярска отключат холодную воду из-за ремонта сетей в июле 2019
В Красноярске родителям двойняшек и тройняшек напомнили о финансовой подлержке
Красноярские туристы заметили, что озера Хакасии опресняются
Только для льготников. В Красноярске отменят скидки по транспортным картам
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП с тремя машинами под Канском
В Красноярском крае стабилизировали ситуацию с лесныпи пожарами
Таможня не дает добро! В Красноярске задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти экстремистскую литературу
Пропавшего два года назад парня из Назарово нашли мертвым в Новосибирске
Выпрашивают еду у водителей. Истощенные, едва живые лисята вышли на трассу в Красноярском крае
Жительница Красноярска устроила драку с полицейскими на Парашютной
Самарский художник установит в Красноярске новый арт-объект
В Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услуг
В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина
В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской