Красноярский MixMax могут закрыть из-за нарушений правил пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-19T09:47:17+03:00

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У ответчиков есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Если краевой суд поддержит прокуратуру, то MixMax закроют до устранения нарушений.

Судебные споры длятся уже больше года. Поводом для проверки всех торговых центров Красноярска в 2018 году послужил трагический пожар в кемеровской «Зимней вишне». Помещения центра MixMax, о которых говорится в материалах дела, введены в эксплуатацию в качестве производственных площадей телевизорного завода в 1988 году и не были предусмотрены под формат развлекательного заведения с десятками организаций. Суд перечислил 69 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые должны устранить нарушения, которые для каждого собственника прописаны отдельно.

Александр Гайдученко, представитель компании MixMax:

- Сейчас мы готовим апелляцию в Краевой суд. Что касается компании MixMax, то у нас с пожарной безопасностью проблем нет. Системы пожаротушения, сигнализации работают хорошо и прошли проверку надзорных органов. Мы работаем в штатном режиме, бояться ничего не стоит, никакой опасности для наших гостей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU