2019-07-19T06:39:30+03:00
Общество

Красноярские синоптики опять пообещали дожди на выходные

Изнывающему от жары городу нужен хороший ливень
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские синоптики опять пообещали дожди на выходныеКрасноярские синоптики опять пообещали дожди на выходныеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские синоптики опять пообещали дождливые выходные. Сводка на сайте Гидрометцентра показывает: в субботу днем температура воздуха опустится до 19 градусов, в воскресенье – до 21 градуса. Вероятность осадков – более 70 %.

Но сбудутся ли прогнозы? Погода, как известно, дама капризная – может обмануть любые даже самые сложные приборы, которые метеорологи используют в своей работе. Что, собственно, мы и наблюдали всю неделю. Если где-то и шли дожди, гремели грозы – то совсем не в Красноярске, а миллионному городу доставались крохи. А ведь город всю последнюю неделю просто задыхается от зноя и от последствий лесных пожаров, которые в начале недели бушевали на территории Богучанского и Кежемского районов.

В отличие от центральных и южных районов, на севере края, в Норильске, на предстоящие выходные и далее ожидается ровная погода – 24-25 градусов, без осадков, с переменной облачностью. Одним словом, типичное заполярное лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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