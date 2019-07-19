2019-07-19T05:39:49+03:00
Происшествия

Толкнула с лестницы из мести: в Туве мужчина скончался после нападения соседки

Медики не смогли его спасти
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Толкнула с лестницы из мести: в Туве мужчина скончался после нападения соседкиТолкнула с лестницы из мести: в Туве мужчина скончался после нападения соседкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Туве 58-летний мужчина скончался после общения на лестнице в 20-летней соседкой. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Уголовное дело уже завершено и дело с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.

Преступление произошло год назад, в июле 2018-го, около 20 часов вечера. Обвиняемая и погибший вместе распивали спиртные напитки прямо в подъезде многоэтажки. Поссорились, что-то не поделили между собой, устроили разборки. Девушка толкнула мужчину в спину, он пролетел по лестнице с третьего на второй этаж, несколько раз серьезно ударился головой. Обвиняемая спустилась к нему и вместо того, чтобы оказать помощь и вызвать «Скорую», начала пинать пострадавшего.

В больнице, куда мужчину доставили, медикам не удалось его спасти. Он скончался от множественных травм и ушибов. Какое наказание ждет девушку (ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), решит суд. Добавим, что одну судимость в свои 20 лет она уже имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему
Красноярские синоптики опять пообещали дожди на выходные
В Красноярске проверили городские автобусы на предмет загрязнения воздуха
На севере Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Красноярцам предлагают поучаствовать в решении судьбы городских островов
В Красноярске MixMax закрыли по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасности
В трех районах Красноярска отключат холодную воду из-за ремонта сетей в июле 2019
В Красноярске родителям двойняшек и тройняшек напомнили о финансовой подлержке
Красноярские туристы заметили, что озера Хакасии опресняются
Только для льготников. В Красноярске отменят скидки по транспортным картам
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП с тремя машинами под Канском
В Красноярском крае стабилизировали ситуацию с лесныпи пожарами
Таможня не дает добро! В Красноярске задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти экстремистскую литературу
Пропавшего два года назад парня из Назарово нашли мертвым в Новосибирске
Выпрашивают еду у водителей. Истощенные, едва живые лисята вышли на трассу в Красноярском крае
Жительница Красноярска устроила драку с полицейскими на Парашютной
Самарский художник установит в Красноярске новый арт-объект
В Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услуг
В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина
В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской