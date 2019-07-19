Толкнула с лестницы из мести: в Туве мужчина скончался после нападения соседки
В Туве 58-летний мужчина скончался после общения на лестнице в 20-летней соседкой. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Уголовное дело уже завершено и дело с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.
Преступление произошло год назад, в июле 2018-го, около 20 часов вечера. Обвиняемая и погибший вместе распивали спиртные напитки прямо в подъезде многоэтажки. Поссорились, что-то не поделили между собой, устроили разборки. Девушка толкнула мужчину в спину, он пролетел по лестнице с третьего на второй этаж, несколько раз серьезно ударился головой. Обвиняемая спустилась к нему и вместо того, чтобы оказать помощь и вызвать «Скорую», начала пинать пострадавшего.
В больнице, куда мужчину доставили, медикам не удалось его спасти. Он скончался от множественных травм и ушибов. Какое наказание ждет девушку (ее обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), решит суд. Добавим, что одну судимость в свои 20 лет она уже имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»