В Красноярске проверили городские автобусы на предмет загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 04:55 2019-07-19T04:55:39+03:00

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В Красноярске инспекторы министерства экологии края совместно с ГИБДД и прокуратурой провели очередной рейд и проверили городские маршрутки на предмет загрязнения воздуха. На этот раз проверку устроили автобусам, которые занимаются перевозкой пассажиров в Советском и Кировском районах города. Автобусы проверяли на конечных остановках «Микрорайон Северный» и «ДК «Кировский».

Для измерения параметров использовали передвижную экологическую лабораторию. Замеры проводили с помощью переносного газоанализатора и дымомера. Пробы выхлопных газов отобрали у автобусов с дизельными двигателями. Всего проверили 21 автобус маршрутов № 6, 7, 8, 12, 65 и 99. Превышения загрязняющих веществ в отработанных газах обнаружили на маршрутах № 65 и № 8. Результаты проверки направили в прокуратуру – виновных в нарушении природоохранного законодательства будут штрафовать.

В минкологии напомнили, что такие рейды министерство проводит уже четвертый год.

ИСТОЧНИК KP.RU