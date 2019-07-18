2019-07-18T15:30:49+03:00
Общество

Красноярцам предлагают поучаствовать в решении судьбы городских островов

В мэрию уже поступило порядка 800 предложений
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцам предлагают поучаствовать в решении судьбы городских острововКрасноярцам предлагают поучаствовать в решении судьбы городских острововФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителям Красноярска мэрия предлагает присоединиться к решению вопроса о судьбе городских островов - как, что и где именно развивать. Второй тур обсуждений уже в разгаре, и если вы еще не участвовали, обязательно сделайте это. Речь идет о трех главных и любимых островах - Отдыха, Молокова и Татышева.. Как рассказали в мэрии Красноярска, уже поступило порядка 800 предложений от 540 неравнодушных жителей.

Вторым этапом станет опрос на сайте администрации. Его итоги направят профильным специалистам, которые и будут разрабатывать концепцию развития островов, опираясь на мнение красноярцев. Завершится опрос в конце месяца, 31 июля.

Среди вопросов, к слову, не только те, что об инфраструктуре, которая будет организована в дальнейшем на том или ином острове. Для чистоты опроса у горожан интересуются и возрастом, и тем, как часто они проводят досуг на островах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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