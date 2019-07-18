2019-07-18T14:02:30+03:00
Общество

В Красноярске MixMax закрыли по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасности

Пока - временно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске MixMax закрыли по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасностиВ Красноярске MixMax закрыли по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасностиФото: Мария ЛЕНЦ
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Торгово-выставочный комплекс «MixMax» закрыли по решению суда. Пока - временно, но если собственник не устранит многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, деятельность может не возобновить. Нарушения здесь нашли сотрудники пожнадзора ГУ МЧС России по Красноярскому краю во время очередной проверки.

Напомним, что здание постооили здесь еще в 1988 году - для завода Телевизоров. Затем оно было продано и переоборудовано: часть - под торговлю, часть - под офисные помещения. При этом, как пояснили в суде иОктябрьского района (который и вынес решение), никакой проектно-технической документации об изменении класса функциональной пожарной опасности нет. Среди нарушений: отсутствие незадымляемых лестниц, часть помещений на верхних этажах не оборудованы автоматическими установками противопожарной защиты, система пожаротушения и система оповещения работают отдельно друг от друга. И это, по словам специалистов, не весь комплекс найденных нарушений. Собственнику дали время на их устранение.

При этом известно, что собственники не согласны с решением и подали апелляцию в суд высшей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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