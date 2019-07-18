В трех районах Красноярска отключат холодную воду из-за ремонта сетей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-18T12:56:29+03:00

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Три района Красноярска останутся без холодной воды, предупредили в компании «КрасКом». Причиной отключения, по данным специалистов, являются ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. Отключение пройдет в пятницу, 19 июля, и продлится всего 4 часа. Касается это жителей Свердловского, Кировского и Советского районов - здесь воды не будет с 10:00 до 14:00. В компании «КрасКом» извинились за неудобства, однако ремонт срочно необходим.

Итак, где именно не будет холодной воды:

- Первомайский, Затонская (от 60 лет Октября до Тимошенкова);

- поселки Цементников, Монтажников, Водников и Торгашино;

- часть Советского района (Полигонная, 4; 6; 8; 10; 11д; 11; 15; 8в; 7; 8 стр. 6; 8г; 8а; 4 стр.1; 8/1; 8; 32; 10; Гайдашовка 30; 32; 24; 7/1; 7; 5стр.1; пр. Связистов 15; 19; 30; 33; 22; Космонавтов 17; 17а; 17г; 8; коттеджи на Харламова, Матвеева, Беляева, Бегичева; Мате Залки 1; 3; 3а; 5; 2; 2а; 2д; 4; 4г; 4а; 6; 8; 6ж; 6а; 12а; 12; 14; 16; 14а; 10г; Шумяцкого 2; 4; 6; 2а; 4а; 2д; 2г; 2б; 1; 3; 5; 7; 7а; 7г; 7д; 8; 8а; 12; 10; 11; 9 Мая 5; 7; 17; 17/1; 17д; 19; 15; 15а; 21; 21а; 19а; 23; 23б; 25; 27; 29; 31; 31а; 33; 35а; 35; 37; 2; 2а; 2г; 2д; 4; 8; 6; 4д; 4г; 10; 10д; Комсомольский 2; 4; 6; 8; 10; 18; 22; 22/1; 22/2; Светлогорская 3; 5; 7; 9; 11; 11а).

ИСТОЧНИК KP.RU