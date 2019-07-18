Красноярские туристы заметили, что озера Хакасии опресняются

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-18T11:41:06+03:00

Год от года вода в соленыхозерах меняется

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По мнению красноярских туристов, привыкших отдыхать и лечиться на соленых озерах Хакасии, год от года вода в них опресняется все сильнее. Наблюдениями на этот счет поделилась в соцсетях красноярская общественница Дарья Мосунова.

- В этом году озеро Тус, лечебное и соленое, сильно опреснело, - пожаловалась Мосунова. - Разные версии, но итог один - люди расстроены. Там, где раньше можно было эффективно полечиться, сейчас сделать это невозможно.

Как оказалось, одной из возможных причин такого положения является... благоустройство берега, сообщает ТВК.

- Отсыпание берега может повлиять в том случае, если соленое озеро образовалось за счет поверхностных вод, минерализуясь на поверхности, - пояснил кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный эколог России Юрий Мальцев. - Если бы источником были подземные воды, отсыпка бы не повлияла. В Хакасии соль содержат именно размываемые породы. Есть определенные изыскания, которые должны проводить на берегу до его отсыпки. Таким образом, вопрос к тому, кто делает там пляж – проводились ли инженерные исследования перед созданием проекта.

В Хакасии пока ситуацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU