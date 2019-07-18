2019-07-18T11:13:59+03:00
Общество

Только для льготников. В Красноярске отменят скидки по транспортным картам

Стоимость проезда будет - 26 рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Только для льготников. В Красноярске отменят скидки по транспортным картамТолько для льготников. В Красноярске отменят скидки по транспортным картамФото: Мария ЛЕНЦ
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Скидки на проезд по транспортным картам перестанут действовать в Красноярске уже с 25 июля. Разговоры об отмене скидок шли в городе давно, и вот - теперь подтвердились. Как пояснили в «Красноярскгортрансе», действовать скидка будет только по социальным картам - для льготных категорий граждан.

Добавим, что новая мера никак не скажется на самом принципе рассчета по картам. Только проезд в общественном транспорте будет стоить также 26 рублей - вместо 25, которые красноярцы платили со скидкой. Отметим, что власти Красноярска активно внедряют новые системы оплаты: теперь в автобусах рассчитаться за проезд можно по QR-коду и банковской картой. Такая система, действительно, очень удобна. Вот только не все кондукторы ее приветствуют: живые деньги, на их взгляд, по-видимому, - надежнее. Впрочем, красноярцы новыми способами оплаты не пренебрегают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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