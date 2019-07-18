В Красноярском крае стабилизировали ситуацию с лесныпи пожарами

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-18T09:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Красноярского края сообщают о стабилизации ситуации с лесными пожарами в регионе. По данным пресс-службы правительства, режим ЧС снят в двух районах края - Мотыгинском и Кежемском. В Богучанском - также все лесные пожары потушены, и вот-вот режим отменят.

- По оперативным данным, количество и площади лесных пожаров, где проводилось тушение, за последние двое суток сократились в 17 раз, - рассказали в правительстве. - На утро 18 июля на территории региона в авиационной зоне действуют 8 лесных пожаров – в Эвенкийском, Пировском, Абанском и Тасеевском районах – на площади 3,5 тысяч гектаров.

По словам чиновников, на местах с пожарами борются более 360 человек и 29 единиц техники. Ведется космомониторинг и тех пожаров, которые представляют угрозу, и так называемых контрольных зон (здесь огонь не тушат - пожары действуют в труднодоступных местах), а также авиапатрулирование очагов возгорания. На севере края увеличена лесопожарная группировка. Каждый день на борьбу с лесными пожарами выдвигается 1100 человек и около 100 единиц техники. аблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 91 лесной пожар на площади 295 тыс. га. Данные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Напомним, со 2 июля на территории края действует режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU