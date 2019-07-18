Таможня не дает добро! В Красноярске задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти экстремистскую литературу

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-18T07:53:00+03:00

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Среди личных вещей 23-летнего гражданина Узбекистана таможенники нашли запрещенную литературу, сообщает пресс-служба Красноярской таможни. Все случилось еще весной этого года. Молодой человек подал таможенникам декларацию, когда ввозил личные вещи - дело, в общем, обычное. Но среди прочего таможенники нашли книгу с безобидным, на первый взгляд, названием, но очень опасным содержанием - «Библия: слово Бога или человека?». Данная книга на территории Евразийского таможенного союза считается запрещенной.

- Среди бывших в употреблении личных вещей красноярские таможенники обнаружили книгу «Библия: слово Бога или человека?», включенную под номером 752 в Федеральный список экстремистских материалов и запрещенную к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Молодой человек пояснил, что печатное издание среди прочего досталось ему в наследство, а о том, что оно находится в списке экстремистских материалов, он не знал.

Суд оштрафовал иностранца на 1 тысячу рублей, книга конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU