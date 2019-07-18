2019-07-18T07:53:00+03:00
Происшествия

Таможня не дает добро! В Красноярске задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти экстремистскую литературу

Мужчину оштрафовали,, книгу конфисковали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Гражданин Узбекистана пытался ввезти через Красноярск запрещенную литературуГражданин Узбекистана пытался ввезти через Красноярск запрещенную литературуФото: Андрей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Среди личных вещей 23-летнего гражданина Узбекистана таможенники нашли запрещенную литературу, сообщает пресс-служба Красноярской таможни. Все случилось еще весной этого года. Молодой человек подал таможенникам декларацию, когда ввозил личные вещи - дело, в общем, обычное. Но среди прочего таможенники нашли книгу с безобидным, на первый взгляд, названием, но очень опасным содержанием - «Библия: слово Бога или человека?». Данная книга на территории Евразийского таможенного союза считается запрещенной.

- Среди бывших в употреблении личных вещей красноярские таможенники обнаружили книгу «Библия: слово Бога или человека?», включенную под номером 752 в Федеральный список экстремистских материалов и запрещенную к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Молодой человек пояснил, что печатное издание среди прочего досталось ему в наследство, а о том, что оно находится в списке экстремистских материалов, он не знал.

Суд оштрафовал иностранца на 1 тысячу рублей, книга конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего два года назад парня из Назарово нашли мертвым в Новосибирске
Выпрашивают еду у водителей. Истощенные, едва живые лисята вышли на трассу в Красноярском крае
Жительница Красноярска устроила драку с полицейскими на Парашютной
Самарский художник установит в Красноярске новый арт-объект
В Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услуг
В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина
В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской
Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири
В Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницы
Поймали вандала, раскрасившего брусчатку в центре Красноярска
Студию МАТЧ-ТВ в Красноярске демонтируют и перенесут на Татышев
Медведь, расщепляющий атом, - круто! Флаг Железногорска попал в список самых необычных в России
Вот это полечился! Жителя Красноярского края накажут за вывоз воды с целебного озера в Туве
Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям
Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрю
Мост, соединяющий БКЗ и музейный центр, может появиться в течение года
Во дворах Красноярска начали наносить специальную разметку «Осторожно дети»
Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира
В Красноярском крае на 3,6 процента вырос прожиточный минимум
Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобиль
В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета
Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне
Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии
Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске
Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину