Пропавшего два года назад парня из Назарово нашли мертвым в Новосибирске

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-18T06:44:58+03:00

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Житель Назарово 17-летний Роман Клясс пропал еще два года назад, в октябре 2017-го. 10 октября ушел из дома, и родственники с тех пор о нем ничего не знали. Были объявлены масштабные поиски, и Романа нашли. Накануне в группе волонтерского движения Поиск пропавших детей - Красноярск появился его снимок с кратким сообщением: найден, мертв. Информацию подтвердила руководитель группы волонтеров Оксана Василишина.

Как оказалось, погиб Роман практически сразу после исчезновения, еще в 2017 году в Новосибирске. Однако установить личность парня тогда не смогли и похоронили как неизвестного. Удалось это только сейчас. Мать Романа Клясса уже выехала в Новосибирск Добавим, что пропадал Роман не впервый раз. В августе 2016 года он (тогда воспитанник кадетского корпуса) неожиданно исчез на несколько дней. Предварительно просил у знакомых денег в долг - якобы на лечение другу. Тогда его обнаружили в Красноярске.

Обстоятельства исчезновения выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU