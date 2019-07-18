Выпрашивают еду у водителей. Истощенные, едва живые лисята вышли на трассу в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-18T06:22:32+03:00

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Медведи-попрошайки в Красноярском крае - не редкость. Сколько бы не говорили водителям: не подкармливайте зверя - погубите. Все равно кормят. Но лисята - что-то новенькое. Двух голодных и истощенных лисят (один рыжий, другой черненький) водители заметили на трассе Северо-Енисейск - Еруда, неподалеку от поворота на Епишино, сообщает 7 канал - Красноярск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/720824" frameborder="0"></iframe> Истощенные лисята вышли к людям.Видео: соцсети

Очевидцы рассказывают: совершенно бесстрашно зверьки подходили за печеньем, правда, есть отказывались - не по вкусу, мясо подавай. А между тем, на вид они едва-едва держатся на ногах от голода. Худые, как скелеты.

- Бегают за кусочками, как собачата. Погибнут. Умоляю, откликнитесь кто нибудь. Их надо забрать в зоопарк, - пишут в соцсетях местные.

Не все пользователи соцсетей при этом на стороне сердобольных водителей, рассуждают так: мышей в тайге немало, проживут. Примечательно, что матери поблизости не замечали - видимо, лисята одни. Вот голод и выгнал их к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU