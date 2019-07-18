2019-07-18T05:35:17+03:00
Происшествия

Жительница Красноярска устроила драку с полицейскими на Парашютной

Женщину пришлось заковать в наручники [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Женщину пришлось заковать в наручники Фото: соцсетиЖенщину пришлось заковать в наручники Фото: соцсети
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Несолидно повела себя накануне вечером жительница Красноярска. Дама в цветущем возрасте напала на полицейских в районе Парашютной, 64а, и тем пришлось заковать ее в наручники. Видео инцедента появилось в соцсетях, его активно обсуждают красноярцы. В чем причина конфликта с правоохранителями - не известно. Однако очевидцы сообщают, что дама вела себя крайне агрессивно: материлась и кидалась на полицейских с кулаками. Они приняли меры.

Женщина напала на полицейских.Видео: соцсети

Красноярцы в соцсетях предполагают, что женщина была, что называется, подшофе.

- Что за поветрие - нападать на полицейских, - пишут возмущенные красноярцы. - Все равно ведь случись что - туда за помощью бегут. Штраф и условный срок, считаю, будет справедливым.

В ГИБДД обещали уточнить и причину агрессии женщины, и почему к ней обратились сотрудники ДПС. Напомним, что нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей влечет уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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