Самарский художник установит в Красноярске новый арт-объект

СЕГОДНЯ 05:10 2019-07-18T05:10:20+03:00

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Пятиметровый «Красноярский столб» уже к сентябрю появится в микрорайоне «Образцово», в Красноярске. Колонна из кирпича, автором которой является самарский художник Андрей Сяйлев, станет одним из арт-объектов биеннале «Переговорщики», рассказали в пресс-службе музейного центра «Площадь Мира».

- Колонна появится на правом берегу между Черемушками и улицей Мичурина, где на каждом кирпичике будет изображение фрагмента фасада здания, являющийся характерным признаком места. От гаражей, сараев, бараков, двухэтажек до современных высоток, - рассказали в музее о задумке автора.

Если есть желание, то можно приложить руку к будущему объекту. Организаторы ищут фотографов, готовых стать соавторами. Откроют столб в начале сентября.

Справки по телефону: +79233627957 (координатор проекта Дмитрий Штифонов).

ИСТОЧНИК KP.RU