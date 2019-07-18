2019-07-18T04:34:28+03:00
Общество

В Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услуг

Владельцы говорят, что договоры с мжрией у них заключены до 2021 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услугВ Красноярске у Бадалыка начали сносить павильоны ритуальных услугФото: Мария ЛЕНЦ
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Владельцы павильонов ритуальных услуг на Бадалыке сообщили о сносе. Накануне власти загнали туда технику и половину ларьков, торгующих венками и памятниками, уже убрали. Вторую половину, как рассказали предприниматели, обещают снести в понедельник, 22 июля. Люди возмущены, говорят: договоры аренды с администрацией у них заключены на несколько лет вперед.

- Обещали, что дадут компенсационные места, - нет их и в помине, - рассказал красноярец Роман Селиверстов (у его отца скрамный бизнес по изготовлению памятников на Бадалыке). - То, что предлагается, как компенсационные места, нам не подходит. Договор при этом у нас до 2021 года, но, получается, он ничего не значит - просто бумажка. На рейдерство все это похоже.

Напомним, компания по сносу ларьков в Красноярске длится уже несколько лет. Владельцы павильонов неоднократно обращались и к омбудсмену по правам предпринимателей, и в надзорные органы. Однако павильоны продолжают сносить. Теперь - у кладбища. Не исключено также, что снос на кладбище может быть связан со строительством крематория в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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