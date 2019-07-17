В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-17T16:37:27+03:00

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Машину 29-летней жительницы Лесосибирска правоохранители остановили для проверки в ходе операции «Мак», которая проводится ежегодно. И оказалось – не зря! Женщина везла 11 свертков с белым порошком, который на поверку оказался… героином. Позднее, на допросе, наркосбытчица призналась: хотела продать с помощью закладок. Где именно собиралась распространить один из самых тяжелых наркотиков девушка - не сообщается. Известно, что вес найденного вещества – 100 граммов, особо крупный размер.

В данный момент ранее уже судимая девушка (за какое преступление - не сообщается, не исключено, что за сбыт наркотиков) находится под стражей. На нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Судьбу наркоторговки в скором времени решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU