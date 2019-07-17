Встретимся на «Зеленом»! Красноярцев приглашают на главный пикник лета

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-17T16:04:18+03:00

Фестиваль на Татышеве пройдет в десятый раз подряд - он юбилейный

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Один из самых любимых праздников лета в Красноярске – фестиваль «Зеленый» пройдет в десятый раз подряд на Татышеве 29 и 30 июля. Главный городской пикник от медиагруппы «Прима» в этом году обещает быть как никогда интересным и веселым – все-таки он юбилейный, проводится в десятый раз. Организаторы приготовили массу развлечений: сотни площадок, на которых можно съесть бургер, послушать лекцию, поиграть со слаймами, сделать красивые фотографии, послушать музыку и поучаствовать в забеге с залпом красок. Спланировать свой идеальный пикник поможет большой путеводитель по всем площадкам с расписанием.

Что нового на «Зеленом»?

В честь 10-летнего юбилея организаторы построят на «Зелёном» 10-метровую десятку. И вы сможете сфотографироваться в огромном ноле. Будут организованы 10 площадок-городов.

Где что находится на поляне? Территория пикника «Зелёный» огромна и делится на тематические площадки. Например, есть зона «Фудкорт» - здесь ресторанчики на любой вкус; с «Детская зона» - здесь локации для семейного отдыха. Чтобы вы не растерялись, организаторы приготовили карту локаций – ее можно получить на входе у волонтеров, которые и в дальнейшем при необходимости помогут ориентироваться на празднике.

На «Зеленом» традиционно будет много бесплатных развлечений. Если какое-то развлечение за деньги, то, скорей всего, это площадка от благотворительного фонда: вы платите символическую сумму за участие в игре или мастер-классе, помогая таким образом нуждающимся.

ВАЖНО

- «Зеленый» — это семейный пикник с разными площадками. А раз это пикник, то с собой надо взять коврик или плед.

- Чтобы не терять время на поиск парковки, приезжайте на такси, автобусе, велосипеде (остановка «Остров Татышев»). Или приходите пешком через Вантовый мост.

- На «Зелёном» запрещен алкоголь. Наши охранники внимательно следят, чтобы пикник оставался спокойным, безопасным и семейным.

- Наши гости не оставляют после себя мусора.

- Пикник состоится при любой погоде.

Когда и где пройдёт «Зелёный?»

29 и 30 июня (суббота и воскресенье) с 12:00 до 21:00. Проходит пикник «Зеленый» на острове Татышев в «Татышев-парке». Вход на праздник бесплатный. Встретимся на «Зеленом»!

ИСТОЧНИК KP.RU