Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири «Госсовет 2.0». Исследования подготовило одно из ведущих аналитических агентств страны – «Минченко - Консалтинг», сообщает пресс-служба правительства края.
- Высокую оценку экспертов получили позиции губернатора в Москве, а также наличие масштабных проектов на территории, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и позиционирование, - пояснили в пресс-службе.
Оцениваются губернаторы по девяти критериям – чем выше итоговая оценка, тем политически более устойчив губернатор.
Однако это не единственный рейтинг, где позиции Усса довольно сильны. Согласно исследованиям агентства «Давыдов. Индекс», красноярский губернатор находится на 12-м месте – среди всех губернаторов России. В этом рейтинге учитывается репутация персоны, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст и крупные успехи на политическом поприще.
ИСТОЧНИК KP.RU