2019-07-17T15:21:06+03:00
Политика

Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири

Высокую оценку экспертов получили позиции губернатора в Москве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов СибириАлександр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов СибириФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири «Госсовет 2.0». Исследования подготовило одно из ведущих аналитических агентств страны – «Минченко - Консалтинг», сообщает пресс-служба правительства края.

- Высокую оценку экспертов получили позиции губернатора в Москве, а также наличие масштабных проектов на территории, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и позиционирование, - пояснили в пресс-службе.

Оцениваются губернаторы по девяти критериям – чем выше итоговая оценка, тем политически более устойчив губернатор.

Однако это не единственный рейтинг, где позиции Усса довольно сильны. Согласно исследованиям агентства «Давыдов. Индекс», красноярский губернатор находится на 12-м месте – среди всех губернаторов России. В этом рейтинге учитывается репутация персоны, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст и крупные успехи на политическом поприще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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