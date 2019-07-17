Медведь, расщепляющий атом, - круто! Флаг Железногорска попал в список самых необычных в России

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-17T12:37:13+03:00

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Журналист французского издания La Croix (Крест) Фабрис Депрез собирает самые необычные, на его взгляд, флаги городов России и публикует у себя в соцсетях. Здесь флаги на любой вкус – и все, как говорится, с изюминкой. Недавно туда попал и флаг Железногорска. Француза удивила сама идея – медведь, расщепляющий атом.

Пост французского журналиста Фото: соцсети

- Это чертовски круто, - написал журналист. - Город появился после того, как там построили комплекс по производству плутония. Сейчас там делают спутники.

Добавим, что на территории Железногорска, действительно, имеются военно-промышленные объекты особого режима. Именно поэтому город имеет статус закрытого. Комбинат, дома и здания в Железногорске построены силами минобороны и репрессированных. Численность населения составляет порядка 84 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU