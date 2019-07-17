2019-07-17T11:02:10+03:00
Общество

Вот это полечился! Жителя Красноярского края накажут за вывоз воды с целебного озера в Туве

Дус-Холь (Сватиково) – охраняемая природная территория
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Озеро Дус-Холь (Сватиково). Фото: информационный центр туризма республики ТываОзеро Дус-Холь (Сватиково). Фото: информационный центр туризма республики Тыва
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Житель села Верхнеустинское попал в руки полиции, когда пытался вывезти целебную воду из озера Дус-Холь в Туве. И набрал-то немного - всего два бидона. А поди ж ты – оказывается, нарушил закон. Как рассказали в ГУ МВД по Туве, 27-летнего мужчину на «Ниссан Атлас» задержали на четвертом километре трассы Кызыл – Эрзин. Попросили открыть багажник для досмотра. А там – водица целебная.

Раньше воду и целебную грязь с Дус-Холя брали беспрепятственно – лечить суставы и заболевания кожи. Но теперь озеро - особо охраняемая природная территория. И просто так ничего вывозить нельзя.

- Водитель для дальнейшего разбирательства доставлен в полицию. Из его объяснения следует, что воду набрал для того, чтобы использовать дома в лечебных целях, - рассказали в полиции Тувы.

На мужчину завели административное дело по ст. 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей. Вода, естественно, была конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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