2019-07-17T10:39:58+03:00
Общество

Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!

Книги от ИД «Комсомольская правда» от 35 рублей – в киосках Красноярска
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Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
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В Красноярске началась «Летняя распродажа» книг Издательского дома «Комсомольская правда». В киосках «Розпечать» и «Лига пресс» вы можете найти детские книги по самым низким ценам. Это настоящий обвал цен! Порадуйте своих детей полюбившимися персонажами: Фиксиками Мишками-мимимишками, Лео и Тигом, Тремя богатырями.

- Комиксы с раскрасками и наклейками «Ми-ми-мишки. Фотоохота», «Ми-ми-мишки. Звездная история», «Лео и Тиг» по привлекательной цене – всего 65 рублей.

- Журналы «Фикси знайка», «Фиксики объяснялка» - 45 рублей.

- Популярные комиксы «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», которые любят читать дети – 89 рублей.

- Сборник раскрасок журнал «Фиксики рисовалка» теперь стоит 35 рублей.

- Приключения любимых былинных богатырей - «Три богатыря «Принцесса Египта» - в период распродажи можно приобрести за 179 рублей.

Также спешим вас порадовать, что в распродаже участвуют книги не только для детей, но и для взрослых: «Шоу для меня одной» Юлии Шиловой и «Тайна трех государств» Дмитрия Миропольского теперь за 65 рублей.

Количество товара ограничено. Подробности по телефону: (391) 206-96-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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