Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
В Красноярске началась «Летняя распродажа» книг Издательского дома «Комсомольская правда». В киосках «Розпечать» и «Лига пресс» вы можете найти детские книги по самым низким ценам. Это настоящий обвал цен! Порадуйте своих детей полюбившимися персонажами: Фиксиками Мишками-мимимишками, Лео и Тигом, Тремя богатырями.
- Комиксы с раскрасками и наклейками «Ми-ми-мишки. Фотоохота», «Ми-ми-мишки. Звездная история», «Лео и Тиг» по привлекательной цене – всего 65 рублей.
- Журналы «Фикси знайка», «Фиксики объяснялка» - 45 рублей.
- Популярные комиксы «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», которые любят читать дети – 89 рублей.
- Сборник раскрасок журнал «Фиксики рисовалка» теперь стоит 35 рублей.
- Приключения любимых былинных богатырей - «Три богатыря «Принцесса Египта» - в период распродажи можно приобрести за 179 рублей.
Также спешим вас порадовать, что в распродаже участвуют книги не только для детей, но и для взрослых: «Шоу для меня одной» Юлии Шиловой и «Тайна трех государств» Дмитрия Миропольского теперь за 65 рублей.
Количество товара ограничено. Подробности по телефону: (391) 206-96-55.
ИСТОЧНИК KP.RU