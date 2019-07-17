Мост, соединяющий БКЗ и музейный центр, может появиться в течение года

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-17T08:49:30+03:00

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Строительство виадука между филармонией и музейным центром в Красноярске могут возобновить в самое ближайшее время, сообщили в пресс-службе правительства края. Речь об этом зашла на совещании по вопросам формирования бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На нем губернатор региона Александр Усс заявил, что виадук должен появиться максимум в течение года.

- Каждое лето в городе должны появляться новые знаковые объекты — может быть, не столь масштабные, но те, которые украшают территорию и демонстрируют, что мы готовим Красноярск к 400-летию, - сказал губернатор. - Это мост, который максимум в течение года должен соединить БКЗ и музейный центр.

Также в правительстве обсуждают вопрос окончательного благоустройства острова Татышев. Работы на острове начнут в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU