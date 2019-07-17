Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-17T07:54:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярск попал в список самых дорогих городов мира. Рейтинг составил сервис Numbeo, в него вошли 377 городов мира. Согласно исследованиям аналитиков, самыми дорогими оказались города Швейцарии - Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн. Дешевле всего прожить можно в Равалпинди, Карачи и Исламабаде (города Пакистана).

Что касается российских городов, которые также вошли в рейтинг, то лидерство тут удерживает Москва (221 место). За ней - Санкт-Петербург (255 место). На третьем месте среди российских городов оказался Нижний Новгород (269 место), Екатеринбург — четвертый (278 место), а Красноярск – на пятом месте с результатом 281 место. Согласно исследованиям, проживание в этих российских городах довольно дорого обходится жителю.

ИСТОЧНИК KP.RU