2019-07-17T07:54:37+03:00
Экономика

Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира

… на 281 месте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мираКрасноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мираФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск попал в список самых дорогих городов мира. Рейтинг составил сервис Numbeo, в него вошли 377 городов мира. Согласно исследованиям аналитиков, самыми дорогими оказались города Швейцарии - Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн. Дешевле всего прожить можно в Равалпинди, Карачи и Исламабаде (города Пакистана).

Что касается российских городов, которые также вошли в рейтинг, то лидерство тут удерживает Москва (221 место). За ней - Санкт-Петербург (255 место). На третьем месте среди российских городов оказался Нижний Новгород (269 место), Екатеринбург — четвертый (278 место), а Красноярск – на пятом месте с результатом 281 место. Согласно исследованиям, проживание в этих российских городах довольно дорого обходится жителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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