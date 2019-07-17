В Красноярском крае на 3,6 процента вырос прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-17T07:35:29+03:00

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Правительство Красноярского края утвердило новую величину прожиточного минимума, сообщает Ньюслаб. Теперь в крае он составляет 12 682 рубля – рост к предыдущему кварталу составил 3,6 процентов.

- При этом ВПМ для центральных и южных районов составила 12 038 рублей, в районах Крайнего Севера – 17 332 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 14 226 рублей, - рассказал председатель правительства края Юрий Лапшин.

Причиной роста стало резкое увеличение цен - в основном на овощи, рыбу, молоко и говядину. В правительстве заявили, что рост прожиточного минимума непременно повлечет за собой и рост расходов бюджета – регион оказывает социальную поддержку нуждающимся жителям. По словам Лапшина, - на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей в год.

Добавим, что средний размер прожиточного минимума в России составляет 10 444 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU