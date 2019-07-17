2019-07-17T07:07:10+03:00
Общество

Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобиль

Он это сделал, чтобы стать заметнее для автомобилистов на дороге
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобильКрасноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобильФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярец Павел Кравцов свою инвалидную коляску модернизировал настолько, что теперь она больше напоминает автомобиль, сообщает ТВК. При этом Павел полностью все сделал своими руками: соорудил пластиковую крышу на металлических дугах, оснастил ее габаритами, установил видеофиксатор, зеркала заднего вида и звуковой сигнал от КамАЗа.

По словам самого Кравцова, сделал он это для того, чтобы быть заметнее для автомобилистов. Все для того, чтобы стать заметнее для автомобилистов. За всю жизнь в обычной коляске Павел понял, насколько этот транспорт небезопасен для городских дорог, и соорудил коляску будущего. Кстати, «Комсомольская правда» - Красноярск уже писала о Павле. Напомним, в прошлом году Павла и его приемную дочь, которая также передвигается на инвалидной коляске, не пустили в автобус - водитель просто проигнорировал на остановке двух людей, которые несколько часов прождали специальный транспорт, оснащенный въездом для колясок. Ни водитель, ни владелец предприятия перед Павлом так и не извинились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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