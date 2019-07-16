2019-07-16T18:42:21+03:00
Происшествия

Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске

Мужчина рассматривал фото в соцсетях [видео]
Ася ЖУКОВА
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Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске. Фото: ЧП - Лесосибирск.Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске. Фото: ЧП - Лесосибирск.
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В Лесосибирске Красноярского края водитель, который сидел в телефоне прямо за рулем, возмутил пассажиров. А потом и соцсети, когда видео опубликовали в группе ЧП – Лесосибирск.

На кадрах из салона видно: мужчина управляет автобусом и в тоже время увлеченно листает фото в соцсетях. Один из пассажиров тоже достает телефон и начинает его снимать:

- Чем вы занимаетесь? – пытается протестовать кондуктор. – Не имеете права.

Водитель в телефоне за рулем. Видео: ЧП - Лесосибирск.

- Полное право имею снимать, - парирует мужчина. – Как водитель за рулем сидит в телефоне. Понимаете, девушка? Так что не надо ругаться!

Будем надеяться, по факту нарушения назначат проверку, и водителя накажут. Примечательно, что в соцсетях нашлись такие, кто стал его защищать:

- Он же человек! Разве не имеет права ответить на звонок или сообщение? Вдруг что-то срочное! Никто не умрет, если он на полминутки отвлечется.

Впрочем, большинство от водителя в телефоне были в шоке:

- За рулем во время перевозки пассажиров полная концентрация на дороге должна быть.

- Сделай ему замечание, он телефон то уберёт, ровно до того момента, пока недовольный оператор не выйдет из автобуса! А так, надеюсь, меры будут приняты!

- Он людей везет, и он за них в ответе. Один пускай хоть лезгинку танцует. Мой знакомый попал в аварию на автобусе. Так ему даже страховку не выплатили. Когда он вас разобьет на этом автобусе, потом по-другому заговорите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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