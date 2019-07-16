2019-07-16T18:05:42+03:00
Происшествия

Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления

А точнее – генетическая экспертиза слюны на окурке
Ася ЖУКОВА
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Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления. Фото: ОМВД России по Иланскому району Красноярского края.Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления. Фото: ОМВД России по Иланскому району Красноярского края.
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Необычное преступление произошло в Красноярском крае: похитителей бычков из сарая вычислили по «бычку». Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть полиции обратился 67-летний мужчина. Как оказалось, ночью неизвестные пробрались в его сарай и увели двух 2-месячных бычков. Сумма ущерба была - 25 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Иланскому району выехали в село, прошлись по дворам. И у одного из домов заметили: пасутся двое телят.

- Это наши! – заявили хозяева. – Только купили у каких-то мужиков.

Однако потерпевший был уверен: телята его. Вот и клейма с номерами на внутренней стороне ушей – все сходится.

Тогда полицейские осмотрели подворье, откуда украли телят. И у одной из построек увидели в пыли окурок. Вот и решили: надо отправить в лабораторию на экспертизу ДНК. И точно: исследование показало, биоматериал полностью совпадает с данными одного из подозреваемых.

Делать нечего, пришлось сознаваться. Следователи завели на обоих мужчин (не раз судимых) уголовное дело по статье «Кража». Им «светит» по пять лет. А телят вернули хозяину – радости-то было!

ИСТОЧНИК KP.RU

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