Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Необычное преступление произошло в Красноярском крае: похитителей бычков из сарая вычислили по «бычку». Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В дежурную часть полиции обратился 67-летний мужчина. Как оказалось, ночью неизвестные пробрались в его сарай и увели двух 2-месячных бычков. Сумма ущерба была - 25 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Иланскому району выехали в село, прошлись по дворам. И у одного из домов заметили: пасутся двое телят.
- Это наши! – заявили хозяева. – Только купили у каких-то мужиков.
Однако потерпевший был уверен: телята его. Вот и клейма с номерами на внутренней стороне ушей – все сходится.
Тогда полицейские осмотрели подворье, откуда украли телят. И у одной из построек увидели в пыли окурок. Вот и решили: надо отправить в лабораторию на экспертизу ДНК. И точно: исследование показало, биоматериал полностью совпадает с данными одного из подозреваемых.
Делать нечего, пришлось сознаваться. Следователи завели на обоих мужчин (не раз судимых) уголовное дело по статье «Кража». Им «светит» по пять лет. А телят вернули хозяину – радости-то было!
ИСТОЧНИК KP.RU