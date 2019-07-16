Сотрудник полиции Красноярска подозревается в стрельбе в соседа

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-16T14:30:41+03:00

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Сотрудника транспортной полиции Красноярска подозревают в стрельбе в соседа. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили местные жители.

Есть сведения, что между мужчинами были разногласия. И в ночь на 6 июля нынешнего года они привели к стрельбе.

- Примерно в половине второго в 28-летнего парня кто-то выстрелил из окна дома. Его с простреленным плечом увезла «скорая». Говорят, был пьян.

Через некоторое время полицейские сумели вычислить стрелка. Оказалось, он тоже работал в МВД, в линейном управлении – инженером. Есть сведения, что при обыске у него обнаружили охотничье ружье.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в подъезде дома – на одном из верхних этажей – было найдено еще одно ружье и пара гильз. Сейчас расследование продолжается. Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU