Какие суши и роллы предпочитают красноярцы?

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-16T14:16:37+03:00

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Любовь к японским блюдам довольно прочно поселилась в сердцах красноярцев. Некогда экзотические роллы и суши сегодня заняли почетное место на праздничных столах. Какие же именно суши и роллы предпочитают жители Красноярска?

Справочная по ценам 2-999-999 провела опрос 10-ти фирм, которые специализируются на приготовлении и доставке суши. Опрошенные респонденты ответили, что:

· в среднем принимают 40 заказов в день на доставку суши; максимально количество – 60 заказов, а минимальное - 30;

· средний вес заказа составляет 1,2 кг, а вот наибольший - 3 кг, наименьший - 0,5 кг.

Чаще всего клиенты делают заказ на компанию из 5-ти человек. Средний чек составляет 800 рублей, минимальный - 199 рублей.

По результатам проведенного опроса стало известно, что самыми любимыми роллами красноярцев являются: «Филадельфия» - мнение 8 из 10 опрошенных компаний по доставке суши, «Калифорния» - 5 из 10, «Цезарь» и «Лава» - были упомянуты дважды.

Средняя цена за 1 ролл фаворит: «Филадельфия» - 325 рублей, «Калифорния» - 280 рублей.

Вместе с японской кухней чаще всего заказывают: салаты - в 50% случаев, супы - в 30% случаев, крылышки и фри - в 20% случаев. Менее популярными дополнениями к роллам и суши являются: лапша, шашлык, десерты, морсы, рис с креветками и курицей, стрипсы.

Опрос провела Справочная по ценам 2-999-999

ИСТОЧНИК KP.RU