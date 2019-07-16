Бегом от добра к добру

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-16T13:46:38+03:00

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В этом году акция стала самой масштабной. О намерении помочь норильским ребятишкам заявили больше пяти тысяч человек. Так, общими усилиями удалось собрать 1 миллион 388 тысяч рублей. В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра», партнерами которого выступают управление благотворительных программ компании «Норильский никель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане.

Игорь Щепилов, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, отметил, что эта добрая акция наполняет людей зарядом бодрости, энергии и положительных эмоций.

Собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Наши дети» благотворительного фонда «Территория добра».

Напомним, первый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» состоялся в 2016 году как волонтёрский проект «Норильского никеля» - «Комбинат добра». Цель проекта - оказать поддержку программе «Наши дети» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», которая начала работать в этом же году.

ИСТОЧНИК KP.RU