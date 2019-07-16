За обрушение моста в Минусинске осудили главного инженера

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-16T13:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

За обрушение моста в Минусинске Красноярского края наказали главного инженера. Об этом сообщили в Красноярской краевой прокуратуре.

Напомним, все произошло 14 марта 2016 года. Во время ремонта моста через протоку Енисея обрушился один из пролетов. Шесть человек попали в больницу.

И вот на днях суд вынес приговор виновному. Это бывший главный инженер МКУ «Управление капитального строительства», чья халатность и привела к обрушению.

- Оно произошло в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемым, - уточняют в ведомстве. – Это повлекло причинение вреда здоровью находившимся на мосту работникам, а также причинение материального ущерба в особо крупном размере ЗАО «Минусинские городские электрические сети», а также муниципальному образованию города – в размере больше 100 миллионов рублей.

Конкретно: главный инженер не проконтролировал ход работ. В итоге сотрудниками «были превышены допустимые нагрузки на конструкцию моста». Мужчина свою вину не признал, пояснив, что в своей должности был некомпетентен.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы, условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля за производством строительных и ремонтных работ, - заключают в прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности обрушения моста в Минусинске: пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии

Шесть человек пострадали при обрушении моста через протоку реки Енисей в Минусинске. Все они – работники, занимавшиеся строительством моста, людей уже госпитализировали, сообщают очевидцы. Напомним, ЧП произошло 14 марта в 14.53. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ рухнул мостовой пролет длиной 30-40 метров, на котором находились две единицы техники ООО «Строймастер» - кран и КамАЗ (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU