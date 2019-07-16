Пришлось усыплять дротиками! Из красноярского зоопарка сбежал ягуар

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-16T13:25:42+03:00

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Из зоопарка «Роев ручей» под Красноярском сбежал ягуар по кличке Яго. Чтобы вернуть хищника в клетку, сотрудники были вынуждены усыпить его при помощи специальных дротиков, сообщает ТВК.

Как выяснилось, ЧП случилось во вторник, 16 июля, около девяти часов утра. Никого из гостей в тот момент в парке быть не могло. Обнаружив пропажу животного, всех оповестили по громкой связи. Оцепили вольер и прилегающую территорию, перекрыли входы-выходы, по которым мог уйти ягуар.

И вскоре хищник был обнаружен. Оказалось, побег стал для него серьезным стрессом. Всего Яго провел на воле 15 минут. Его нашли, усыпили, а после поместили в отдельный вольер.

Сейчас в зоопарке проводится служебная проверка. Выясняется, как ягуар мог оказаться на воле. По одной из версий, возможно, кто-то из персонала не закрыл клетку.

К слову, ягуар необычного черного цвета родился в 2012-м году в зоопарке Екатеринбурга. От него сразу же отказалась мать. Поэтому малыша выкормили из соски зоологи.

Уже полугодовалым котенком Яго начал карьеру артиста, выступал в цирке. А в 2017-м году дрессировщик передал его нашему зоопарку.

ИСТОЧНИК KP.RU