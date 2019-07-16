2019-07-16T12:07:44+03:00
Происшествия

Грозы с ливнями и градом возвращаются в Красноярск и край

Уже в среду, 17 июля
Ася ЖУКОВА
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Грозы с ливнями и градом возвращаются в Красноярск и край.Грозы с ливнями и градом возвращаются в Красноярск и край.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск и край идут сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Погода испортится уже в среду, 17 июля. В Красноярске будет облачно с прояснениями, прогнозируют в Среднесибирском УГМС. Возможна гроза, дождь. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров. Температура воздуха плюс 24-26 градусов.

В центральных и южных районах края местами вероятны сильные ливни. С грозами, градом и мощным ветром.

- Дожди и грозы могут вызвать подъем воды в пониженных участках местности, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – Не исключены размывы дорог, нарушение движения в пунктах со слабой «ливневкой». Поэтому стоить быть особенно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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