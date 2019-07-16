Жительница Красноярска попала под уголовное дело за пропаганду терроризма

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-16T11:49:19+03:00

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ФСБ поймала жительницу Красноярска на запрещенных публикациях. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Как выяснилось, девушка на своей странице в соцсети – но под вымышленным именем – выкладывала экстремистские посты. В частности – пропагандирующие терроризм или с символикой ИГИЛ (запрещенной в России организации).

В ходе оперативных мероприятий на нее вышли сотрудники ФСБ. На девушку завели «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Теперь ей грозит реальный срок.

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Ее, простую медсестру противотуберкулезного диспансера, обвинили в «возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства». А делом занялись три самых серьезных ведомства: прокуратура, Следственный комитет и ФСБ. На странице женщины «ВКонтакте» нашли многочисленные картинки с соответствующими подписями: храм, марихуана и курящий священник; каток давит мусульман; свастика… (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU