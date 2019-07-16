Красноярские Столбы могут закрыть из-за пожаров и медведей
Красноярские Столбы могут закрыть для посетителей из-за лесных пожаров и нашествия медведей. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на директора заповедника Вячеслава Щербакова.
Как выяснилось, во время лесных пожаров Столбы испытывают серьезную нагрузку. Сейчас тайга полыхает в Богучанском, Кежемском, Эвенкийском районах. А города и села задыхаются от дыма. По словам специалистов, главная причина возникновения возгораний – грозы.
- В крае зафиксирован третий класс пожарной опасности, - отметил Вячеслав Щербаков. – Если он будет повышаться, мы будем вынуждены закрыть заповедник.
К тому же из горящих районов уходят медведи. Звери устремляются туда, где безопасно. Поэтому их нередко замечают на Столбах, у дач в окрестностях заповедника. И это тоже одна из причин, по которой доступ на его территорию может быть приостановлен.
ИСТОЧНИК KP.RU