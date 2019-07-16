Красноярские Столбы могут закрыть из-за пожаров и медведей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-16T09:45:55+03:00

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Красноярские Столбы могут закрыть для посетителей из-за лесных пожаров и нашествия медведей. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на директора заповедника Вячеслава Щербакова.

Как выяснилось, во время лесных пожаров Столбы испытывают серьезную нагрузку. Сейчас тайга полыхает в Богучанском, Кежемском, Эвенкийском районах. А города и села задыхаются от дыма. По словам специалистов, главная причина возникновения возгораний – грозы.

- В крае зафиксирован третий класс пожарной опасности, - отметил Вячеслав Щербаков. – Если он будет повышаться, мы будем вынуждены закрыть заповедник.

К тому же из горящих районов уходят медведи. Звери устремляются туда, где безопасно. Поэтому их нередко замечают на Столбах, у дач в окрестностях заповедника. И это тоже одна из причин, по которой доступ на его территорию может быть приостановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU