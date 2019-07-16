«Пропахло все – одежда, волосы»: Красноярск стал первым в списке самых грязных городов мира

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-16T09:24:05+03:00

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Красноярск четвертый день подряд задыхается в смоге от лесных пожаров. Прошлой ночью, 15 июля, концентрация вредных веществ в воздухе зашкаливала. В итоге мы оказались на первом месте в мире по уровню загрязнения – показатель AQI составил 344 единицы. Причина – бушующие в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах лесные пожары. Из-за них город тонет в густой серой пелене с запахом гари.

- Пропахло все, - делятся в соцсетях жители разных районов. – Одежды, волосы. Даже мягкая мебель дома!

- Дело пахнет жареным.

- Сижу дома, а все равно – до тошноты.

- Все будем холодного копчения...

Кстати, по данным минэкологии, речи о значительном превышении в воздухе вредных веществ нет. Впрочем, мелкодисперсную пыль исследователи не учитывают.

По прогнозам специалистов, смог над Красноярском может развеяться только через полтора дня. Это произойдет вечером 17 июля, когда сменится ветер. С северо-восточного на юго-западный.

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ИСТОЧНИК KP.RU