2019-07-16T06:09:23+03:00
Общество

За 6 месяцев 2019 горняки Красноярского края на 3% нарастили добычу каменного угля

В пятилетней перспективе объемы добычи угля здесь могут вырасти до 3 млн тонн топлива в год
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Фото: Русский угольФото: Русский уголь
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В 1 полугодии 2019 г. горняки Красноярского края добыли на 3% больше каменного энергетического угля, чем в этот же период прошлого года. Краевые угольщики выдали на-гора около 540 тысяч тонн этого вида топлива.

Об этом сообщает входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». Добычу каменного энергетического угля в Красноярском крае ведет один из ее активов - разрез Саяно-Партизанский. Он отрабатывает запасы Саяно-Партизанского месторождения, суммарно превышающие 1,5 млрд тонн угля.

В 2018 г. разрез Саяно-Партизанский впервые вышел на производственную мощность 1 млн тонн угля в год. В пятилетней перспективе объемы добычи угля здесь могут вырасти до 3 млн тонн топлива в год, считают эксперты.

Предпосылками потенциального роста являются высокий спрос на продукцию красноярского угольного разреза на российском и мировом рынках. Добываемый на Саяно-Партизанском разрезе каменный энергетический уголь марок «Г» и «ДГ» калорийностью 6000 – 6400 кКал/кг потребляют отечественные энергетические станции и цементные заводы, а также импортеры из Европы и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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