2019-07-15T18:41:29+03:00
Происшествия

В Красноярском крае инспектор ГИБДД продал «красивый» номер за 40 тысяч рублей

Впоследствии ему пришлось выплатить штраф в 40-кратном размере
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае инспектор ГИБДД продал «красивый» номер за 40 тысяч рублейВ Красноярском крае инспектор ГИБДД продал «красивый» номер за 40 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске инспектор ГИБДД, теперь уже бывший инспектор, продал «красивый» номер за 40 тысяч рублей. Это преступление стоило ему должности, а также крупного штрафа – в 40-кратном размере суммы взятки: 1,6 миллионов рублей.

Началось все в мае 2016 года, когда житель Минусинска обратился к инспектору ГИБДД с просьбой. После умершего родственника мужчине достался в наследство его старенький «Москвич». Автомобиль – только в утиль. А вот номер у него красивый – «700». Нельзя ли этот номер переоформить на наследника?

Инспектор документы на утилизацию «Москвича» принял, а номер переоформлять отказался: не положено. Однако спустя некоторое время мужчина вдруг увидел этот самый госномер на дорогом внедорожнике. И обратился в полицию.

- Бывший инспектор вину в совершенном преступлении не признал, заявил о непричастности к продаже госномера. Однако обвинитель представил суду доказательства, изобличающие его. Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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