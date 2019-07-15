СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-15T17:39:32+03:00

Красноярцы за день 30 раз пожаловались в министерство экологии на удушливый запах Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня, 15 июля, начиная с 15:00 часов, на горячую линию министерства экологии края поступило 30 сообщений от жителей Красноярска. Они пожаловались на неприятный запах и серый плотный дым в воздухе. Инспекторы минэкологии и передвижная эколаборатория патрулируют улицы краевого центра. Они переведены на круглосуточный режим работы. Полученные данные специалисты передадут в Роспотребнадзор для оценки влияния выявленных показателей на здоровье человека, сообщает представитель министерства.

По оперативным данным территориальной сети наблюдения, превышение взвешенных частиц (до 2,5 мкм) в пределах 1,14-1,38 ПДК зарегистрировано на всех автоматизированных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

В Среднесибирском УГМС подтвердили, что дым в городе – это последствия пожаров в Богучанском и Эвенкийском районах. Также синоптики подчеркнули, что экологическая обстановка в городе и крае изменится уже в ближайшее время. Во вторник местами ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в среду вечером синоптики прогнозируют смену направления ветра на юго-западное.

ИСТОЧНИК KP.RU