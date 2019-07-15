2019-07-15T17:39:32+03:00
Общество

Красноярцы за день 30 раз пожаловались в министерство экологии на удушливый запах

В городе круглосуточно дежурит эколаборатория
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцы за день 30 раз пожаловались в министерство экологии на удушливый запахКрасноярцы за день 30 раз пожаловались в министерство экологии на удушливый запахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 июля, начиная с 15:00 часов, на горячую линию министерства экологии края поступило 30 сообщений от жителей Красноярска. Они пожаловались на неприятный запах и серый плотный дым в воздухе. Инспекторы минэкологии и передвижная эколаборатория патрулируют улицы краевого центра. Они переведены на круглосуточный режим работы. Полученные данные специалисты передадут в Роспотребнадзор для оценки влияния выявленных показателей на здоровье человека, сообщает представитель министерства.

По оперативным данным территориальной сети наблюдения, превышение взвешенных частиц (до 2,5 мкм) в пределах 1,14-1,38 ПДК зарегистрировано на всех автоматизированных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

В Среднесибирском УГМС подтвердили, что дым в городе – это последствия пожаров в Богучанском и Эвенкийском районах. Также синоптики подчеркнули, что экологическая обстановка в городе и крае изменится уже в ближайшее время. Во вторник местами ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в среду вечером синоптики прогнозируют смену направления ветра на юго-западное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае инспектор ГИБДД продал «красивый» номер за 40 тысяч рублей
В Красноярском крае серийного поджигателя посадили на 3,5 года
В Красноярске мошенница под предлогом обмена купюр обманула пенсионерку на 278 тысяч рублей
Глава Красноярска раздал своим заместителям по метле
И дня не прошло: Красноярск снова окутал густой дым с запахом гари
Под Красноярском утонули бабушка и 4-летний внук
В Красноярске на набережной пройдет огненное шоу
В Красноярском крае пьяная бесправница разнесла ногами автомобиль ДПС
В Туве на фестивале сварили рекордный национальный суп «кара-мун» на 348,9 килограммов
Tele2 проведет социальный «День открытых людей» для красноярцев
На загородной трассе под Красноярском на выходных поймали 49 нетрезвых водителей
В Красноярске производитель колбасы собирался обанкротить мэрию
В Красноярске полицейские провели «контрольную закупку», чтобы поймать с поличным организаторов секс-услуг
Под Красноярском на берегу Маны обнаружили утонувшего гражданина Киргизии
В Красноярске почти на 36 % снизилось количество жалоб на клещей
Tele2 обновила приложение «Мой Tele2»
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 274 тысяч гектаров
Жители Красноярска жалуются на громкую музыку в 6 утра с территории исправительной колонии
В Красноярске родители посадили ребенка за заднее стекло автомобиля
Красноярцам рассказали, как записаться в поликлинику он-лайн
Лидером по профзаболеваниям в Красноярском крае стала добывающая отрасль