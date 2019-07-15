2019-07-15T17:11:42+03:00
Происшествия

В Красноярске мошенница под предлогом обмена купюр обманула пенсионерку на 278 тысяч рублей

В городе действует целая преступная группа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мошенница под предлогом обмена купюр обманула пенсионерку на 278 тысяч рублейВ Красноярске мошенница под предлогом обмена купюр обманула пенсионерку на 278 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мошенница под предлогом предстоящего якобы обмена старых купюр на новые обманула 87-летнюю пенсионерку на 287 тысяч рублей. Случилось это 12 июля около 10:30 утра. Подозреваемая в розыске. Но, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, этот случай – не единичный. В городе работает целая группа мошенниц. За минувшую неделю поступили аналогичные заявления от 10 пострадавших. Все они – пожилые люди, которые доверчиво вручали незнакомцам скопленные сбережения, получая взамен купюры банка приколов. Всего ущерб по 10 эпизодам составил около 600 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данных преступлений разыскиваются:

- Женщина, европейский тип лица на вид 50-55 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины собраны в пучок. Была одета: шляпа широкополая белого цвета, туника голубого цвета с короткими рукавами, бриджи бежевого цвета, сандалии с глянцевыми вставками

- 2 женщины на вид 30-40 лет, не славянской внешности, среднего телосложения, рост 160 см., волосы русые, одеты в светлую одежду.

Всем, кому известно о личностях и местонахождении разыскиваемых сообщить в дежурную часть полиции (391) 227-19-95 или 102.

Одна из подозреваемых. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

Одна из подозреваемых. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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