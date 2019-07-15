И дня не прошло: Красноярск снова окутал густой дым с запахом гари

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-15T15:41:07+03:00

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И дня не прошло, как в Красноярск вернулся густой дым с запахом гари. Несколько дней жители города жаловались на неприятные ощущения: невозможно дышать, астматикам без лекарства никак. Плохая видимость, с одного берега Енисея второго не видать. Дома такие сизые, блеклые. А неба и вовсе как не существует.

Такая же ситуация в радиусе сотни километров от Красноярска. Причиной специалисты называют лесные пожары, которые бушуют на севере края, в Эвенкии, Кежемском и Богучанском районе, а также в Иркутской области. По последним данным, на территории края огнем охвачены более 270 гектаров леса.

Сегодня утром, 15 июля, после дождя небо над Красноярском очистилось. Но, как оказалось ненадолго – спустя несколько часов густой дым вернулся и, кажется, с новой силой. Остается надеяться на прогнозы синоптиков. Они обещают, что эта неделя будет дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU