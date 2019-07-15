2019-07-15T15:03:03+03:00
Происшествия

Под Красноярском утонули бабушка и 4-летний внук

Их тела обнаружили в озере
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском утонули бабушка и 4-летний внукПод Красноярском утонули бабушка и 4-летний внукФото: Мария ЛЕНЦ
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В Березовском районе утонули два человека, 54-летняя женщина и ее 4-летний внук. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следственного комитета. В настоящее время проводится проверка.

Установлено, что 13 июля женщина и ребенок вдвоем приехали отдыхать на дачу, которая находится в деревне Шушун в Березовском районе. Вместе пошли купаться на озеро, расположенное неподалеку от деревни. Домой не вернулись. Позже их тела обнаружили в озере, помочь им ничем уже было нельзя. Оставалось только вызвать правоохранителей.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точные причины смерти бабушки и ее внука. Опрашиваются очевидцы, устанавливается обстоятельства произошедшей трагедии. Затем будет принято решение, возбуждать уголовное дело или это все-таки несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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