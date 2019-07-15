2019-07-15T14:30:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пьяная бесправница разнесла ногами автомобиль ДПС

Разбила видеокамеру в салоне и лобовое стекло [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пьяная бесправница разнесла ногами автомобиль ДПС. Фото: стоп-кадр видеоВ Красноярском крае пьяная бесправница разнесла ногами автомобиль ДПС. Фото: стоп-кадр видео
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В Манском районе пьяная бесправница разнесла автомобиль ДПС. Началось с того, что дорожные полицейские остановили автомобиль «Нива», за рулем которого находилась 33-летняя жительница поселка Нарва. Как выяснилось, у дамы не было водительских прав, а от нее самой пахло перегаром.

В Красноярском крае пьяная бесправница разнесла ногами автомобиль ДПС.

Во время разговора женщина повернула ключ в замке зажигания и попыталась завести машину. Инспектор успел забрать у нее ключи. И тут началось: когда женщину вытащили из «Нивы», она разразилась нецензурной бранью и начала пинаться. Пришлось даже надеть на нее наручники, чтобы посадить в салон и доставить в отделение.

Но, оказавшись внутри патрульно-постовой машины, автомобилистка устроила погром: ногами она сбила видеокамеру, разбила лобовое стекло машины. При этом угрожала полицейским расправой.

Гражданку доставили в отделение полиции. Там провели освидетельствование – показания приборов составили 1,14 промилле.

- В отношении нарушительницы составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Мировой судья назначил женщине административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Кроме того, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Гражданке грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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