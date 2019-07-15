2019-07-15T12:13:04+03:00
Общество

В Туве на фестивале сварили рекордный национальный суп «кара-мун» на 348,9 килограммов

Его готовили на глазах экспертов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве на фестивале сварили рекордный национальный суп «кара-мун» на 348,9 килограммов. Фото: сайт Республики ТываВ Туве на фестивале сварили рекордный национальный суп «кара-мун» на 348,9 килограммов. Фото: сайт Республики Тыва
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В Туве на фестивале «Тувинская баранина» сварили самый большой в мире национальный тувинский суп «кара-мун». И получили «Сертификат рекорда Сибири». Вес супа составил 348,9 килограммов. Специально для того, чтобы зафиксировать рекорд и оформить необходимые документы для Книги рекордов Сибири приехал эксперт Алексей Мартынов. Он строго контролировал процесс, а по окончании взвешивал суп на глазах многочисленных гостей.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол лично поучаствовал в готовке рекордного супа: он опустил в суп небольшую порцию бараньих потрохов, которые варились в 300-литровом чане. А когда рекордное блюдо было приготовлено, он продегустировал его и накормил детвору.

- Я рад, что я ем тувинскую баранину, я рад, что продвигаю тувинскую баранину по всему миру. И это значит, что я обретаю энергию, силу благодаря вашему продукту, благодаря вашему участию, вашей любви. Поэтому добра вам, спасибо огромное, - поделился впечатлением, шеф-повар международного класса, вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Николай Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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